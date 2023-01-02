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Єрмак про нічні атаки росіян: їхня тактика терору не спрацює

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія нічними атаками продовжує терор України, намагаючись знеструмити нашу країну. Проте тактика ворога не спрацює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Тактика нічних польотів балалайок виглядає агонією. Вони хотіли знищити нашу енергоінфраструктуру ще в жовтні, але не змогли. Ми отримали більше сучасних систем ППО", - зазначив Єрмак.

Він додав, що росіяни намагалися за допомогою ракетних ударів та атак дронів залишити Україну на Новий рік без світла. Тепер же ворог шукає нові методи терору.

"Зараз вони шукають маршрути і спроби, щоб хоч якось нас вколоти, але їхня тактика терору не спрацює. Наше ж небо перетвориться на щит", - підкреслив голова ОП.

Нагадаємо, російські війська в ніч на 2 січня випустили по Україні 39 дронів-камікадзе. Проте сили ППО збили всі безпілотники та одну авіаційну ракету, випущену ворогом.

Внаслідок атаки Росії у Києві та області пошкоджені енергетичні об'єкти.

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