Єрмак назвав головні завдання Міжнародної групи щодо екологічних наслідків війни

"Злочини проти довкілля і знищення Російською Федерацією нашої природи - одна зі сторінок цієї агресії з 2014 року і з 24 лютого минулого року. Для нас було важливо щоб ця тема була в фокусі. Сьогоднішнє перше засідання нашої робочої групи є логічним продовженням того, що президент розпочав, коли він говорив з екоекспертами. Всі підтримали цю ідею", - заявив керівник Офісу президента.

Як відзначив Єрмак, головними завданнями робочої групи є:

оцінка шкоди, яка була заподіяна екосистемі Україні;

розробка механізмів щодо притягнення Російської Федерації за всі злочини. Наразі складно порахувати, скільки часу й грошей знадобиться для того, щоб усе відновити;

відновити усе так, щоб це стало найкращим у світі.

"Ми очікуємо, що фундаментальним документом стане київський екологічний комплекс. Після сьогоднішньої зустрічі світ повинен чути кожного дня, що відбувається в Україні", - відзначив Єрмак.

Екологічний тероризм Росії

Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, населені пункти Херсонської області та інших, було затоплено. Рівень води в окремих місцях піднявся вище декількох метрів. Попри те, що вода вже майже відступила, рятувальники й комунальні служби продовжують боротися з наслідками катастрофи, які спричинив ворог.

Також сьогодні існує загроза теракту на Запорізькій АЕС. За словами президента Володимира Зеленського, ворог планує теракт із викидом радіації. Слова лідера країни підтвердив голова ГУР Міноборони Кирил Буданов. Як відзначив останній, ворог додатково замінував на АЕС басейн-охолоджувач.