Ермак назвал главные достижения нормандской встречи в Берлине

Глава офиса президента Андрей Ермак назвал главные итоги переговоров советников глав государств нормандской четверки в Берлине 11 сентября. Среди главных достижений - подтверждение безоговорочной поддержки Украины со стороны западных партнеров.

Об этом Ермак заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Самое важное, что украинская делегация вернулась с бесспорной поддержкой всех участников "нормандской" встречи", – подчеркнул глава Офиса президента.

По его мнению, вторым важным моментом было то, что впервые за многие годы на встрече советников были представители ОБСЕ – Хайди Грау и Халит Чевик.

"Это значит, что координация между "минским" (Украина – Россия – ОБСЕ) и "нормандским" форматом будет еще более плодотворной и эффективной", - отметил Ермак.

Среди других важных результатов переговоров в Берлине он назвал продление режима тишины на Донбассе, а также договоренность допустить Красный крест к удерживаемым лицам, как первый шаг на пути обмена пленными.

Напомним, Ермак также сообщил, что вопрос обмена пленными будет обсуждаться на следующей неделе.

По словам Ермака, на нормандской встрече в Берлине помощники лидеров Украины, России, Германии и Франции договорились ускорить подготовку обмена пленными на Донбассе.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина работает над освобождением каждого политзаключенного и пленного украинца. По его словам, Украина своих не бросает.