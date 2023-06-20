Єрмак про наслідки підриву ГЕС: площа затоплених лісів більше площі лісів Ісландії

Підрив Каховської ГЕС російськими окупантами спричинив підтоплення понад 50 тисяч гектарів українських лісів. Ця територія більша, ніж площа лісів Ісландії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.
"Деякі цифри після російського теракту на Каховській ГЕС", - написав він.
Зокрема:
"Не виключено, що течія принесе в ці країни косуль, лисиць та зайців з південного регіону України. На затопленій території проживало близько 20 тисяч особин диких тварин", - додав Єрмак, підкресливши, що за екоцид має бути жорстка відповідальність для російських терористів.
Російські війська підірвали Каховську ГЕС 6 червня. Епіцентром вибуху стала машинна зала, окупанти ретельно готувалися і двічі мінували станцію перед підривом.
У результаті 150 тонн нафти вилилися разом із величезною кількістю води, затопивши Херсонську область та деякі райони Миколаївської області. А у Дніпропетровській області, навпаки, виникли проблеми з водою.
Цей теракт спричинив масштабну екологічну катастрофу, через яку як мінімум два природні парки національного значення - "Нижньодніпровський" і "Кам'янка Січ" у Херсонській області можуть зникнути назавжди. Детальніше про наслідки підриву ГЕС для екології - читайте у матеріалі.
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