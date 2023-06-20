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Єрмак про наслідки підриву ГЕС: площа затоплених лісів більше площі лісів Ісландії

Фото: підрив ГЕС спричинив затоплення 50 тисяч га лісів в Україні (maxar)
Автор: Наталія Гурковська

Підрив Каховської ГЕС російськими окупантами спричинив підтоплення понад 50 тисяч гектарів українських лісів. Ця територія більша, ніж площа лісів Ісландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Деякі цифри після російського теракту на Каховській ГЕС", - написав він.

Зокрема:

  • плями мастила й нафти вагою не менше 150 тонн дрейфують по Дніпру. Вони можуть дістатися Середземномор’я;
  • понад 50 тисяч гектарів українських лісів затоплено і щонайменше половина з них загине. Це більше, ніж площа лісів Ісландії;
  • Каховське водосховище вкрите мертвою рибою. Це орієнтовно 95 тисяч тонн живих біоресурсів.
  • на берегах Чорного моря в Болгарії та Туреччині знаходять тіла дельфінів з українських берегів. Зафіксовано понад 150 офіційних випадків.

"Не виключено, що течія принесе в ці країни косуль, лисиць та зайців з південного регіону України. На затопленій території проживало близько 20 тисяч особин диких тварин", - додав Єрмак, підкресливши, що за екоцид має бути жорстка відповідальність для російських терористів.

Підрив Каховської ГЕС

Російські війська підірвали Каховську ГЕС 6 червня. Епіцентром вибуху стала машинна зала, окупанти ретельно готувалися і двічі мінували станцію перед підривом.

У результаті 150 тонн нафти вилилися разом із величезною кількістю води, затопивши Херсонську область та деякі райони Миколаївської області. А у Дніпропетровській області, навпаки, виникли проблеми з водою.

Цей теракт спричинив масштабну екологічну катастрофу, через яку як мінімум два природні парки національного значення - "Нижньодніпровський" і "Кам'янка Січ" у Херсонській області можуть зникнути назавжди. Детальніше про наслідки підриву ГЕС для екології - читайте у матеріалі.

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Каховська ГЕС