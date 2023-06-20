Ермак о последствиях подрыва ГЭС: площадь затопленных лесов больше площади лесов Исландии

"Некоторые цифры после российского теракта на Каховской ГЭС", – написал он.

В частности:

пятна смазки и нефти весом не менее 150 тонн дрейфуют по Днепру. Они могут добраться до Средиземноморья;

более 50 тысяч гектаров украинских лесов затоплены и по меньшей мере половина из них погибнет. Это больше, чем площадь лесов Исландии;

Каховское водохранилище покрыто мертвой рыбой. Это ориентировочно 95 тысяч тонн живых биоресурсов.

на берегах Черного моря в Болгарии и Турции находятся тела дельфинов с украинских берегов. Зафиксировано более 150 официальных случаев.

"Не исключено, что течение принесет в эти страны косуль, лисиц и зайцев из южного региона Украины. На затопленной территории проживало около 20 тысяч особей диких животных", - добавил Ермак, подчеркнув, что за экоцид должна быть жесткая ответственность для российских террористов.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские войска подорвали Каховскую ГЭС 6 июня. Эпицентром взрыва стал машинный зал, оккупанты тщательно готовились и дважды минировали станцию перед подрывом.

В итоге, 150 тонн нефти вылились вместе с огромным количеством воды, затопив Херсонскую область и некоторые районы Николаевской области. А в Днепропетровской области, наоборот, возникли проблемы с водой.

Этот теракт стал причиной масштабной экологической катастрофы, из-за которой как минимум два природных парка национального значения - "Нижнеднепровский" и "Каменка Сечь" в Херсонской области могут исчезнуть навсегда. Детальнее о последствиях подрыва ГЭС для экологии - читайте в материале.