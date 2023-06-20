Ермак о последствиях подрыва ГЭС: площадь затопленных лесов больше площади лесов Исландии

Подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами вызвал подтопление более 50 тысяч гектаров украинских лесов. Эта территория больше, чем площадь лесов Исландии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.
"Некоторые цифры после российского теракта на Каховской ГЭС", – написал он.
В частности:
"Не исключено, что течение принесет в эти страны косуль, лисиц и зайцев из южного региона Украины. На затопленной территории проживало около 20 тысяч особей диких животных", - добавил Ермак, подчеркнув, что за экоцид должна быть жесткая ответственность для российских террористов.
Российские войска подорвали Каховскую ГЭС 6 июня. Эпицентром взрыва стал машинный зал, оккупанты тщательно готовились и дважды минировали станцию перед подрывом.
В итоге, 150 тонн нефти вылились вместе с огромным количеством воды, затопив Херсонскую область и некоторые районы Николаевской области. А в Днепропетровской области, наоборот, возникли проблемы с водой.
Этот теракт стал причиной масштабной экологической катастрофы, из-за которой как минимум два природных парка национального значения - "Нижнеднепровский" и "Каменка Сечь" в Херсонской области могут исчезнуть навсегда. Детальнее о последствиях подрыва ГЭС для экологии - читайте в материале.
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