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Ермак о миротворцах ООН на Донбассе: чтобы поддерживать мир, надо его достичь

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Киев, Понедельник 27 сентября 2021 22:55
Ермак о миротворцах ООН на Донбассе: чтобы поддерживать мир, надо его достичь Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В ООН существуют силы для поддержания мира, но на Донбассе его добиться не получается из-за позиции России. Украина не заинтересована в замораживании конфликта на востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.

"Существуют силы по поддержанию мира под эгидой ООН. Но чтобы поддерживать мир - надо его достичь. А чтобы его достичь - надо, чтобы мы сели за стол переговоров со стороной конфликта, которая себя не признает стороной конфликта, и договорились о начале прекращении войны и начало возвращения наших оккупированных территорий", - сказал Ермак в эфире передачи "Свобода слова" на ICTV.

Он подчеркнул, что Украина категорически против замораживания конфликта. "Поэтому вопрос голубых касок, которые могли бы появиться (на Донбассе - ред.) не обсуждался. И я думаю, что мы не в той стадии, чтобы его обсуждать", - резюмировал глава ОП.

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Российская Федерация Донбасс Андрей Ермак
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