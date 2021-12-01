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Ермак о Минских договоренностях: мы никогда не заявляли, что выходим из них

Автор: Сергей Щербина, Мария Кучерявец

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что Украина никогда не заявляла о выходе из Минских договоренностей. Несмотря на то, что к этим соглашениям возникает ряд вопросов.

Об этом глава ОП заявил в интервью РБК-Украина.

"К ним (Минским договоренностям - ред.) у нас, мягко говоря, очень много вопросов. Но сразу хочу для всех критиков сказать, что мы никогда не заявляли, что мы выходим из них. Документы подписаны от имени нашего государства, и на сегодняшний день являются единственной базой для переговоров. И даже на этой базе мы отстаиваем национальные интересы Украины", - отметил Ермак.

Напомним, глава Офиса президента Украины интервью РБК-Украина также заявил о высоких рисках полномасштабной эскалации со стороны РФ зимой. Он надеется, что этого не произойдет.

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Андрей ЕрмакМинские соглашения