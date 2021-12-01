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Єрмак про Мінські домовленості: ми ніколи не заявляли, що виходимо з них

Автор: Сергій Щербина, Марія Кучерявець

Голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Україна ніколи не заявляла про вихід з Мінських домовленостей. Попри те, що до цих угод виникає низка запитань.

Про це голова ОП заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"До них (Мінських домовленостей - ред.) у нас, м'яко кажучи, дуже багато питань. Але відразу хочу для всіх критиків сказати, що ми ніколи не заявляли, що ми виходимо з них. Документи підписані від імені нашої держави, і на сьогоднішній день є єдиною базою для переговорів. І навіть на цій базі ми відстоюємо національні інтереси України", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, голова Офісу президента України інтерв'ю РБК-Україна також заявив про високі ризики повномасштабної ескалації з боку РФ взимку. Він сподівається, що цього не станеться.

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Андрій ЄрмакМінські угоди