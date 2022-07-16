ru ua
Сб, 16 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ермак про массированные обстрелы украинских городов: экономика РФ должна быть уничтожена

Новина українською →
киев, Суббота 16 июля 2022 11:41
Ермак про массированные обстрелы украинских городов: экономика РФ должна быть уничтожена Фото: Ермак призвал разрушить российскую экономику из-за военной агрессии в Украине (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупанты продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре. Они хотят больше жертв среди мирных жителей, поскольку надеются запугать украинское общество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.

"Винница, Днепр, Одесса, Харьков, Чугуев, Никополь, Николаев… Россия продолжает наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре. Им нужно больше жертв среди мирных людей, потому что они надеются сломить дух сопротивления нашего общества, запугать нас", - написал он.

Ермак отметил, что тактика, которую применяет Россия, - это тактика террористов.

"Они думают, что смогут остановить освобождение территории Украины, не дать ВСУ уничтожать их склады с боеприпасами и другие военные объекты. Ничего не получится. А за террор против украинцев и нашего государства придется отвечать. Россия должна быть признана страной-спонсором терроризма. Их экономика должна быть уничтожена, чтобы они не могли больше финансировать войну", - добавил глава ОП.

Напомним, российская армия 15 июля атаковала город Днепр. Вражеские ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним, в результате чего есть погибшие и раненые.

Кроме того, утром 16 июля оккупанты нанесли ракетный удар по городу Чугуев (Харьковская область). В результате атаки есть разрушения, три человека погибли, еще столько же ранены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года