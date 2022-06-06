Ермак: если кровавая война продолжается, значит санкционного давления на Россию мало

По его мнению, санкции должны быть эффективными, и всегда есть те группы лиц, в отношении которых санкции будут более эффективными. Поэтому группа экспертов Ермака-Макфола выделили 10 категорий таких лиц.

Первая - олигархи. Немедленный приоритет-топ-100 человек в российском списке Forbes. Особое внимание - тем олигархам, кто до сих пор смог избежать санкций в большинстве или во всех юрисдикциях.

"Например, Владимир Потанин, владелец "Норильского нікелю2, Андрей Бокарев, совладелец "Трансмашхолдинга" и Искандер Махмудов, который является совладельцем "Трансойл2, "Трансмашхолдинга". Эти олигархи владеют другими крупными активами, которые имеют влияние на российскую экономику и могут влиять на способность России вести агрессивную войну и финансы гибридные атаки по всему миру", - добавил Ермак.

Вторая категория - высшие чиновники. Это руководство ключевых правительственных органов, субъектов Федерации, центральных и региональных правоохранительных и силовых структур.

Третья - ключевой менеджмент российских и белорусских компаний, включая иностранцев.

Четвертая - менеджмент компаний и банков, которые уже оказались под санкциями.

Пятая - граждане стран, что уже ввели санкции против России, однако эти лица работают на российские компании. Недопустимо, если бывшие чиновники стран ЕС до сих пор продолжают занимать должности в российских энергетических корпорациях.

Шестая категория - российские пропагандисты. 2-3 тысячи людей, вина которых никоим образом не меньше, чем вина российских генералов.

Седьмая - руководство российских политических партий, которые поддерживают захватническую войну.

Восьмая - руководство и члены правящей партии "Единая Россия".

Девятая и десятая категории - члены семей всех вышеперечисленных людей и их доверенные лица, которые держат активы.

Экспертная группа отмечает: наши международные партнеры должны максимально координировать свои действия. Чем больше стран будет применять санкции, тем лучше. И крайне желательно, чтобы санкции применялись одновременно. Причем как можно скорее.

"Ведь в этой кровавой несправедливой войне уже погибли десятки тысяч наших граждан. И сотни детей уже никогда не станут взрослыми. Поэтому принципиально важно постоянно усиливать санкционное давление на Россию по всем направлениям. Так победим", - подчеркнул Ермак.