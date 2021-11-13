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Ермак и Фриланд обсудили развитие взаимодействия стран в рамках Крымской платформы

Автор: Артур Родивилов

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с вице-премьер-министром - министром финансов Канады Христей Фриланд. Стороны обсудили развитие взаимодействия в рамках Крымской платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Ермак проинформировал собеседницу о развитии ситуации безопасности на востоке Украины.

"Благодарны за консолидированную поддержку мирового сообщества и Канады. Мы это ощущаем", - отметил руководитель Офиса президента.

Стороны затронули вопрос сложной ситуации, возникшей в результате миграционного кризиса на европейско-белорусской границе.

В свою очередь Фриланд приветствовала усилия главы Украинского государства в борьбе с олигархической системой, в частности, принятие закона о деолигархизации.

Руководитель Офиса президента и вице-премьер-министр Канады обсудили пути дальнейшего развития взаимодействия в пределах Крымской платформы.

Ермак также проинформировал Фриланд о результатах прошедшего накануне визита в Соединенные Штаты.

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Крымская платформа