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Єрмак і Фріланд обговорили розвиток взаємодії країн в рамках Кримської платформи

Автор: Артур Родивилов

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з віцепрем'єр-міністром - міністром фінансів Канади Христею Фріланд. Сторони обговорили розвиток взаємодії в рамках Кримської платформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Єрмак поінформував співрозмовницю про розвиток безпекової ситуації на сході України.

"Вдячні за консолідовану підтримку світової спільноти та Канади. Ми це відчуваємо", - зазначив керівник Офісу президента.

Сторони торкнулися питання складної ситуації, що виникла в результаті міграційної кризи на європейсько-білоруському кордоні.

Своєю чергою Фріланд вітала зусилля глави Української держави в боротьбі з олігархічною системою, зокрема, прийняття закону про деолігархізацію.

Керівник Офісу президента і віцепрем'єр-міністр Канади обговорили шляхи подальшого розвитку взаємодії в межах Кримської платформи.

Єрмак також поінформував Фріланд про результати минулого напередодні візиту до Сполучених Штатів.

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Кримська платформа