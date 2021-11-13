Єрмак і Фріланд обговорили розвиток взаємодії країн в рамках Кримської платформи

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з віцепрем'єр-міністром - міністром фінансів Канади Христею Фріланд. Сторони обговорили розвиток взаємодії в рамках Кримської платформи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Єрмак поінформував співрозмовницю про розвиток безпекової ситуації на сході України.
"Вдячні за консолідовану підтримку світової спільноти та Канади. Ми це відчуваємо", - зазначив керівник Офісу президента.
Сторони торкнулися питання складної ситуації, що виникла в результаті міграційної кризи на європейсько-білоруському кордоні.
Своєю чергою Фріланд вітала зусилля глави Української держави в боротьбі з олігархічною системою, зокрема, прийняття закону про деолігархізацію.
Керівник Офісу президента і віцепрем'єр-міністр Канади обговорили шляхи подальшого розвитку взаємодії в межах Кримської платформи.
Єрмак також поінформував Фріланд про результати минулого напередодні візиту до Сполучених Штатів.