Єрмак про другий саміт миру: не означає початок переговорів із Росією

Другий саміт миру не означатиме початок переговорів між Україною та Росією. Там країні-агресорові лише хочуть передати мирний план.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Він наголосив, що на другий саміт може приїхати представник Росії. Йому Україна та інші учасники планують передати узгоджений план реалізації усіх пунктів формули миру.
"Але це не означає початку переговорів з Росією. Ні, не про це йдеться. Ми хочемо, щоб навіть така зустріч, на якій можна передати цей план, відбувалася не у форматі Україна-Росія, а в присутності всіх країн, які підтримали наш план", - розповів Єрмак.
Також у відповідь на питання щодо можливості участі російського диктатора Володимира Путіна у саміті миру керівник ОП наголосив, що ще дуже рано говорити про це.
Нагадаємо, Україна планує організувати другий саміт миру до кінця цього року. Очікується, що до цього заходу підготують план реалізації формули миру. Для цього пройде низка зустрічей на рівні радників голів держав.
Також на другий саміт миру планується запросити представників Росії. Як зазначав президент України Володимир Зеленський, участі РФ "хочуть більшість країн".
Але російські офіційні особи поки що лише заперечували можливість участі у саміті миру.
Більш детально про те, чи Росія може поїхати на саміт миру, - у матеріалі РБК-Україна.
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