Єрмак про другий саміт миру: не означає початок переговорів із Росією

Він наголосив, що на другий саміт може приїхати представник Росії. Йому Україна та інші учасники планують передати узгоджений план реалізації усіх пунктів формули миру.

"Але це не означає початку переговорів з Росією. Ні, не про це йдеться. Ми хочемо, щоб навіть така зустріч, на якій можна передати цей план, відбувалася не у форматі Україна-Росія, а в присутності всіх країн, які підтримали наш план", - розповів Єрмак.

Також у відповідь на питання щодо можливості участі російського диктатора Володимира Путіна у саміті миру керівник ОП наголосив, що ще дуже рано говорити про це.