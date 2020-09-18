Ермак допустил сокращение штата ОП, чтобы не увеличивать расходы

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал недопустимым увеличение непроизводительных расходов на содержание органов власти во время экономического кризиса, комментируя проект государственного бюджета на 2021 год. Президент требует от всех органов власти жесткой экономии.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Он отметил, что все расходы должны быть хорошо обоснованными и насущными.

"Всех чиновников, которые позволят себе неадекватные расходы, будут беспощадно увольнять, а каждую подозрительную трату - тщательно проверять", - отметил Ермак.

Он сообщил, что обратился к руководству Министерства финансов Украины и Государственного управления делами с просьбой поработать с народными депутатами между первым и вторым чтениями проекта закона о госбюджете на 2021 год для разумного сокращения расходов на обеспечение деятельности Офиса президента.

Ермак призвал членов Кабмина и народных депутатов сократить расходы, без которых можно обойтись в период кризиса.

По информации Ермака, численность работников ОПУ самая низкая за последние 10 лет (419 при максимальном количестве 579 в 2014 году). Он подчеркнул, что готов на 10% сократить штат Офиса президента, если окажется невозможным уменьшение расходов на его содержание.

Напомним, в проекте госбюджета 2021 года расходы из общего фонда государственного бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса президента в 2021 году запланированы на уровне 1 266 795,2 тысяч гривен. Это на 39,4% больше, чем в текущем году (909 058,7 тысяч гривен).

Кроме того, расходы общего фонда государственного бюджета на Аппарат Верховной рады в 2021 году составят 2 282 685,8 тысяч гривен. Это на 12,0% больше, чем в текущем году (2 038 424,8 тысяч гривен).

Согласно проекту, расходы на Секретариат Кабинета министров составят 1 092 341,3 тысяч гривен. Это на 13,9% больше, чем в текущем году (959 075,0 тысяч гривен).