Ермак дал показания ГБР по делу "вагнеровцев"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак дал показания Государственному бюро расследований по так называемому делу "вагнеровцев". Речь идет о якобы срыве операции украинской разведки по задержанию боевиков, причастных к войне на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Как законопослушный гражданин, сегодня в 8:30 утра посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу "вагнеровцев". Сообщил всю известную мне информацию", - отметил он.

Ермак также выразил надежду, что следствие установит истину и расставит в этом деле все точки над "і".