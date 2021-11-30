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Ермак дал показания ГБР по делу "вагнеровцев"

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Киев, Вторник 30 ноября 2021 13:32
Ермак дал показания ГБР по делу "вагнеровцев" Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак дал показания Государственному бюро расследований по так называемому делу "вагнеровцев". Речь идет о якобы срыве операции украинской разведки по задержанию боевиков, причастных к войне на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Как законопослушный гражданин, сегодня в 8:30 утра посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу "вагнеровцев". Сообщил всю известную мне информацию", - отметил он.

Ермак также выразил надежду, что следствие установит истину и расставит в этом деле все точки над "і".

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не проводила операцию по "вагнеровцам", но была в нее втянута. Он также подчеркнул, что если бы Киев провел операцию и посадил турецкий самолет с боевиками на территории Украины, то президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не простил бы этого.

До этого журналисты-расследователи из Bellingcat опубликовали расследование о спецоперации по "вагнеровцам".

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ГБР Андрей Ермак
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