Єрмак дав свідчення ДБР у справі "вагнерівців"

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак дав свідчення Державному бюро розслідувань у так званій справі "вагнерівців". Йдеться про нібито зрив операції української розвідки із затримання бойовиків, причетних до війни на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

"Як законослухняний громадянин, сьогодні о 8: 30 ранку відвідав Державне бюро розслідувань. Дав свідчення у справі "вагнерівців". Повідомив всю відому мені інформацію", - зазначив він.

Єрмак також висловив сподівання, що слідство встановить істину і розставить у цій справі всі крапки над "і".