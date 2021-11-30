Єрмак дав свідчення ДБР у справі "вагнерівців"
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак дав свідчення Державному бюро розслідувань у так званій справі "вагнерівців". Йдеться про нібито зрив операції української розвідки із затримання бойовиків, причетних до війни на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
"Як законослухняний громадянин, сьогодні о 8: 30 ранку відвідав Державне бюро розслідувань. Дав свідчення у справі "вагнерівців". Повідомив всю відому мені інформацію", - зазначив він.
Єрмак також висловив сподівання, що слідство встановить істину і розставить у цій справі всі крапки над "і".
Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не проводила операцію щодо "вагнерівців", але була в неї втягнута. Він також підкреслив, що якби Київ провів операцію і посадив турецький літак з бойовиками на території України, то президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не пробачив би цього.
До цього журналісти-розслідувачі з Bellingcat опублікували розслідування про спецоперацію щодо "вагнерівців".