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Ерлінг Холанд може залишити "Манчестер Сіті" через ймовірні санкції

Середа 20 листопада 2024 18:32
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Ерлінг Холанд може залишити "Манчестер Сіті" через ймовірні санкції Фото: Ерлінг Холанд (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Майбутнє Ерлінга Холанда, 24-річного норвезького форварда "Манчестер Сіті", опинилося під сумнівом. Клуб ризикує потрапити під санкції за порушення фінансового феєр-плей, і якщо це станеться, можливо, Холанд буде змушений покинути "Сіті".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Спорт Пульс".

Одним із клубів, який уважно стежить за ситуацією навколо норвежця, є мадридський !Реал!. Керівництво іспанського гранда давно виявляє інтерес до цього талановитого гравця, і клуб готовий зробити пропозицію, якщо Манчестер Сіті! справді зіткнеться з серйозними санкціями. Однак, як стало відомо, англійці розглядають можливість розставання з Холанд тільки за вкрай серйозних обставин, аж до зниження клубу в класі.

Якщо подібний сценарій все ж таки стане реальністю, "Реал Мадрид" планує запропонувати за перехід Холанда рекордну суму в 200 мільйонів євро. Такий крок є частиною стратегії президента "вершкових" Флорентіно Переса, який прагне посилити атакуючий потенціал своєї команди за допомогою одного з найкращих нападаючих сучасного футболу. Перес бачить у Холанді гравця, здатного зробити значний внесок у успіхи «Реала» на довгі роки вперед.

Однак варто відзначити, що ймовірність переходу Холанда в мадридський клуб залишається вкрай низькою, якщо Манчестер Сіті! вдасться уникнути санкцій. У цьому випадку керівництво англійської команди не має наміру відпускати одного зі своїх ключових гравців, особливо з огляду на його поточну форму та значущість для результатів клубу.

Нинішнього сезону Ерлінг Холанд демонструє приголомшливу результативність. За 14 проведених матчів у складі Манчестер Сіті! він забив 14 голів, що говорить про його високу ефективність та рівень майстерності. Такий блискучий показник, безперечно, впливає і на ринкову вартість нападника. За даними порталу Transfermarkt, ціна Холанда становить близько 200 мільйонів євро - саме ту суму, яку, за чутками, готовий запропонувати "Реал Мадрид" за його трансфер.

Таким чином, майбутнє Холанда в "Манчестер Сіті" залежить від рішення, яке ухвалить УЄФА. Якщо клубу вдасться уникнути санкцій, шанувальники городян можуть спати спокійно: їхня зірка залишиться в команді. Але якщо доля клубу зміниться на гірший бік, то шанси на перехід норвежця до "Реала" значно зростуть.

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