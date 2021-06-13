Эриксен в стабильном состоянии после остановки сердца в матче Дания - Финляндия

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен находится в стабильном состоянии после потери сознания и остановки сердца в матче Евро-2020 с Финляндией. Он остается в больнице для дальнейшего обследования.

В заявлении сказано, что футболист передал приветствие партнерам по команде и всем. Игроки же получают специальную психологическую помощь после вчерашнего инцидента.

Еще вчера СМИ сообщали, что Эриксен может разговаривать и дышать самостоятельно. Также он пообщался с игроками своей сборной через интернет и якобы попросил их доиграть матч.

Вчера матч Дания - Финляндия был доигран после остановки на 41-й минуте. Финны победили 1:0, нанеся только один удар в створ ворот в противовес датчанам, которые постоянно били по воротам гостей, а также не реализовали пенальти во втором тайме.