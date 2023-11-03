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У Єревані відповіли РФ на її істерику через участь Вірменії в саміті щодо формули миру

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська сторона хибно описала зустріч секретаря Ради Вірменії Армена Григоряна з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком на саміті за формулою миру в Мальті.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Вірменії Паруйр Оганесян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.am.

"Ця платформа - платформа міністрів безпеки. Я б не сказав, що вона була присвячена питанню України, у неї був ширший порядок денний", - сказав Оганесян.

Він додав, що така кваліфікація (з боку Росії - ред.) не відповідає дійсності.

Що цьому передувало

Учора повідомлялося, що Російська Федерація сприйняла участь Вірменії в саміті за формулою миру в Мальті як "демонстративний антиросійський жест".

"У Єревані, я думаю, мають усвідомлювати, що йдеться про демонстративне загравання з тими, хто агресивно протистоїть нашій країні. Викликає жаль, що нинішнє керівництво республіки цілеспрямовано, наполегливо руйнує наші союзницькі відносини", - сказала представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. 

Саміт формули миру

28 жовтня відбулась третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо формули миру. Серед розглянутих питань:

  • Ядерна та радіаційна безпека;
  • Енергетична безпека;
  • Безперебійне постачання продовольства;
  • Повернення депортованих дітей, цивільних заручників, військовополонених;
  • Відновлення територіальної цілісності України.

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