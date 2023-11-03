У Єревані відповіли РФ на її істерику через участь Вірменії в саміті щодо формули миру

Російська сторона хибно описала зустріч секретаря Ради Вірменії Армена Григоряна з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком на саміті за формулою миру в Мальті.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Вірменії Паруйр Оганесян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.am.
"Ця платформа - платформа міністрів безпеки. Я б не сказав, що вона була присвячена питанню України, у неї був ширший порядок денний", - сказав Оганесян.
Він додав, що така кваліфікація (з боку Росії - ред.) не відповідає дійсності.
Учора повідомлялося, що Російська Федерація сприйняла участь Вірменії в саміті за формулою миру в Мальті як "демонстративний антиросійський жест".
"У Єревані, я думаю, мають усвідомлювати, що йдеться про демонстративне загравання з тими, хто агресивно протистоїть нашій країні. Викликає жаль, що нинішнє керівництво республіки цілеспрямовано, наполегливо руйнує наші союзницькі відносини", - сказала представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.
28 жовтня відбулась третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо формули миру. Серед розглянутих питань:
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