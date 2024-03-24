У Єревані озброєні люди увірвалися до відділення поліції, почалася стрілянина
У столиці Вірменії Єревані невідомі люди зі зброєю сьогодні, 24 березня, увірвалися до відділення поліції. Після цього сталася стрілянина та були вибухи у дворі відділку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вірменські видання Shamshyan та News.am.
Зазначається, що інцидент стався на півночі Єревана в районі Нор-Норк.
Попередньо відомо про одного пораненого. Припускають, що напад могли влаштувати члени організації "Бойове братство" після того, як понад двадцять їх учасників сьогодні були затримані поліцією.
За даними журналістів, учасники "Бойового братерства" вимагають звільнити своїх членів.
Також повідомляють, що в іншому випадку вони погрожують підірвати гранати.
Видання Armlur повідомляє, що біля відділення поліції вибухнула граната, попередньо є поранені та розбиті вікна.
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Пізніше з'явилася заява організації "Бойове братство", яке заперечує свою причетність до нападу на поліцейську дільницю.
"Ми засуджуємо будь-яку терористичну діяльність і діємо лише в рамках закону", - вказується у заяві організації.
За словами речника МВС Вірменії Нарека Саркісяна, один із чоловіків із гранатою в руках знаходиться біля будівлі поліції.
До лікарні доставили двох людей з осколковими пораненнями.
У Єревані стався напад на відділення поліції 24 березня (фото: Sputnik Вірменія)
Раніше повідомлялося, що кілька років тому у Єревані полковник поліції відкрив стрілянину і пограбував банк.
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