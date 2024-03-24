У Єревані озброєні люди увірвалися до відділення поліції, почалася стрілянина

У столиці Вірменії Єревані невідомі люди зі зброєю сьогодні, 24 березня, увірвалися до відділення поліції. Після цього сталася стрілянина та були вибухи у дворі відділку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вірменські видання Shamshyan та News.am .

Зазначається, що інцидент стався на півночі Єревана в районі Нор-Норк.

Попередньо відомо про одного пораненого. Припускають, що напад могли влаштувати члени організації "Бойове братство" після того, як понад двадцять їх учасників сьогодні були затримані поліцією.

За даними журналістів, учасники "Бойового братерства" вимагають звільнити своїх членів.

Також повідомляють, що в іншому випадку вони погрожують підірвати гранати.

Видання Armlur повідомляє, що біля відділення поліції вибухнула граната, попередньо є поранені та розбиті вікна.

На місце події прибула велика кількість правоохоронців та "червоних беретів"

Оновлено о 16:38