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В Ереване вооруженные люди ворвались в отделение полиции, началась стрельба

Воскресенье 24 марта 2024 16:13
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В Ереване вооруженные люди ворвались в отделение полиции, началась стрельба Иллюстративное фото: в Ереване произошло нападение на отделение полиции (oc-media.org)
Автор: Владимир Костырин

В столице Армении Ереване неизвестные люди с оружием сегодня, 24 марта, ворвались в отделение полиции. После этого произошла стрельба и последовали взрывы во дворе участка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на армянские издания Shamshyan и News.am.

Отмечается, что инцидент произошел на севере Еревана в районе Нор-Норк.

Предварительно известно об одном раненом. Предполагают, что нападение могли устроить члены организации "Боевое братство" после того, как более двадцати участников сегодня были задержаны полицией.

По данным журналистов, участники "Боевого братства" требуют освободить своих членов.

Также сообщают, что в противном случае они угрожают взорвать гранаты.

Издание Armlur сообщает, что возле отделения полиции взорвалась граната, предварительно есть раненые и разбитые окна.

На место происшествия прибыло большое количество правоохранителей и "красных беретов".

Ранее сообщалось, что несколько лет назад в Ереване полковник полиции открыл стрельбу и ограбил банк.

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