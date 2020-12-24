В Ереване вспыхнули столкновения во время протеста, начались задержания

В столице Армении Ереване продолжаются антиправительственные протесты. С утра возле здания правительства вспыхнули столкновения между протестующими и правоохранителями, начались задержания.

Об этом сообщают "Новости-Армения".

Участники протеста с утра собрались у здания правительства, чтобы не допустить последнее в этом году заседание правительства при участии премьер-министра Никола Пашиняна. Демонстранты пытались пройти через полицейских кордон, однако правоохранители оттеснили их.

Протестующие также пытаются заблокировать выезд из правительственного здания кортеджа премьер-министра Никола Пашиняна. Они скандируют "Никол - предатель".

Некоторые активисты были задержаны полицейскими и помещены в автозаки. Ситуация остается напряженной.

Отмечается, что, несмотря на протест, заседание правительства все же состоялось.

Напомним, 8 декабря в Ереване начались акции протеста. Демонстранты требуют отставки премьер-министра страны Николы Пашиняна из-за ситуации с Нагорным Карабахом. Также за отставку Пашиняна выступал президент Армении Армен Саркисян.

Также РБК-Украина писало, что оппозиция Армении потребовала от Генеральной прокуратуры страны арестовать Пашиняна.