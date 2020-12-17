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Оппозиция Армении выдвинула ультиматум Генпрокуратуре. Требуют ареста Пашиняна

Ереван, Четверг 17 декабря 2020 18:17
Оппозиция Армении выдвинула ультиматум Генпрокуратуре. Требуют ареста Пашиняна
Фото: Никол Пашинян (facebook.com Mir24TV)
Автор: Дмитрий Левицкий

Оппозиция Армении на сегодняшней акции протеста в Ереване выдвинула ультиматум Генеральной прокуратуре страны. Оппозиция требует до 21 декабря арестовать премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом заявил представитель оппозиционной партии "Одна Армения" Артур Казинян на митинге, который транслировался в YouTube.

Оппозиция требует предъявить Пашиняну обвинения в государственной измене.

"Мы требуем вызвать Пашиняна на допрос в качестве подозреваемого, после чего немедленно арестовать по обвинению в государственной измене. После этого Генпрокуратура должна прекратить его полномочия на посту премьера" - объявил на митинге Казинян.

Оппозиционеры предоставили Генпрокуратуре время до 12:00 понедельника.

"Если наши требования не будут выполнены, мы начнем бессрочную сидячую акцию протеста у здания Генпрокуратуры", - сказал он.

Напомним, протесты против Пашиняна начались после того, как Армения согласилась на соглашение с Азербайджаном и Россией о завершении войны в Нагорном Карабахе. Оппозиция требует, чтобы Пашинян и его правительство подали в отставку. Президент Армении также выступает за отставку Пашиняна.

Как писало РБК-Украина, сегодня армянская газета заявила, что Пашинян может уйти в отставку 31 декабря.

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Новости Украины В мире протестарестоппозицияАрменияНикол Пашинян

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