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В Ереване вновь протестуют против Пашиняна, начались задержания участников

Автор: Роман Тверденко

В Ереване в пятницу проходит очередная акция протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Полиция начала задерживать участников.

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Об этом сообщает News.am.

Протестующие перекрыли ряд улиц в центре города - проспекты Баграмяна и Мясникяна, сквер Абовяна, перекресток проспекта Саят-Новы. Полиция призывала участников акций разблокировать движение по улицам и пыталась сама способствовать этому процессу, но безуспешно.

Во время попыток оттеснения протестующих с улиц, представители правоохранительных органов начали задерживать наиболее активных людей. Количество задержанных пока неизвестно.

Напомни, после поражения в войне с Азербайджаном в столице Армении Ереване начались протесты с требованием ухода премьер-министра Никола Пашиняна. На этом фоне 16 ноября президент Армении Армен Саркисян призвал премьер-министра Никола Пашиняна вместе с правительством уйти в отставку. Он также призвал парламент страны готовиться к досрочным выборам.

Как сообщало РБК-Украина, 10 ноября была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских военных. При этом Украина выступила с заявлением, что Россия не имеет оснований называть миротворцами военных, которые были направлены в Нагорный Карабах.

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