У Єревані знову протестують проти Пашиняна, почалися затримання учасників

В Єревані в п'ятницю проходить чергова акція протесту з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Поліція почала затримувати учасників.

Про це повідомляє News.am.

Протестувальники перекрили кілька вулиць у центрі міста - проспекти Баграмяна і Мяснікяна, сквер Абовяна, перехрестя проспекту Саят-Нови. Поліція закликала учасників акцій розблокувати рух по вулицях і намагалася сама сприяти цьому процесу, але безуспішно.

Під час спроб відтиснення протестувальників з вулиць, представники правоохоронних органів почали затримувати найбільш активних людей. Кількість затриманих поки невідомо.

Нагадаємо, після поразки у війні з Азербайджаном у столиці Вірменії Єревані почалися протести з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. На цьому тлі 16 листопада президент Вірменії Армен Саркісян закликав прем'єр-міністра Нікола Пашиняна разом з урядом піти у відставку. Він також закликав парламент країни готуватися до дострокових виборів.

Як повідомляло РБК-Україна, 10 листопада була досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введення в регіон російських військових. При цьому Україна виступила з заявою, що Росія не має підстав називати миротворцями військових, які були направлені в Нагорний Карабах.