UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Ереване устроили протест за отставку Пашиняна. Начались задержания

Автор: Андрей Козловский

В Ереване (Армения) возобновились акции протеста возле одного из правительственных зданий, на которых демонстранты требуют отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Полиция начала задерживать людей.

Об этом сообщает "Новости Армения".

Как сообщается, демонстранты прибыли к правительству с намерением не пропустить Пашиняна в здание. Однако задолго до начала акции к зданию были стянуты большие силы полиции. Правоохранители окружили значительную территорию, ограничив движение граждан.

Несмотря на собравшихся протестующих, Пашиняну удалось пройти в здание, где он должен провести встречу с министром окружающей среды. После этого, полиция продолжила держать оцепление и задерживать людей.

Отмечается, что Накануне в ходе шествия неповиновения "Движения по спасению Родины" представитель Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян призвал граждан собраться сегодня в 11:30 у третьего здания правительства.

Напомним, протесты против Пашиняна начались после поражения в конфликте с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В ноябре Пашинян подписал мирное соглашение с лидерами Азербайджана и России, что фактически значило капитуляцию Армении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Армения
Читайте также
Протест в Ереване закончился, задержали более 20 человек
Прогноз погоды