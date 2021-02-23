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У Єревані влаштували протест за відставку Пашиняна. Почалися затримання

Автор: Андрій Козловський

В Єревані (Вірменія) поновилися акції протесту біля одної з урядових будівель, на яких демонстранти вимагають відставки вірменського прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Поліція почала затримувати людей.

Про це повідомляє "Новини-Вірменія".

Як повідомляється, демонстранти прибули до уряду з наміром не пропустити Пашиняна в будівлю. Однак задовго до початку акції до будівлі були стягнуті великі сили поліції. Правоохоронці оточили значну територію, обмеживши рух громадян.

Попри присутніх протестувальників, Пашиняну вдалося пройти в будівлю, де він повинен провести зустріч з міністром навколишнього середовища. Після цього, поліція продовжила тримати оточення і затримувати людей.

Наголошується, що Напередодні в ході ходи непокори "Руху з порятунку Батьківщини" представник Верховного органу АРФ "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян закликав громадян зібратися сьогодні о 11:30 біля третьої будівлі уряду.

Нагадаємо, протести проти Пашиняна почалися після поразки в конфлікті з Азербайджаном в Нагірному Карабасі. У листопаді Пашинян підписав мирну угоду з лідерами Азербайджану і Росії, що фактично означало капітуляцію Вірменії.

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