У Єревані влаштували протест за відставку Пашиняна. Почалися затримання

Як повідомляється, демонстранти прибули до уряду з наміром не пропустити Пашиняна в будівлю. Однак задовго до початку акції до будівлі були стягнуті великі сили поліції. Правоохоронці оточили значну територію, обмеживши рух громадян.

Попри присутніх протестувальників, Пашиняну вдалося пройти в будівлю, де він повинен провести зустріч з міністром навколишнього середовища. Після цього, поліція продовжила тримати оточення і затримувати людей.

Наголошується, що Напередодні в ході ходи непокори "Руху з порятунку Батьківщини" представник Верховного органу АРФ "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян закликав громадян зібратися сьогодні о 11:30 біля третьої будівлі уряду.