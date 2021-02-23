В Ереване устроили протест за отставку Пашиняна. Начались задержания

В Ереване (Армения) возобновились акции протеста возле одного из правительственных зданий, на которых демонстранты требуют отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Полиция начала задерживать людей.

Как сообщается, демонстранты прибыли к правительству с намерением не пропустить Пашиняна в здание. Однако задолго до начала акции к зданию были стянуты большие силы полиции. Правоохранители окружили значительную территорию, ограничив движение граждан.

Несмотря на собравшихся протестующих, Пашиняну удалось пройти в здание, где он должен провести встречу с министром окружающей среды. После этого, полиция продолжила держать оцепление и задерживать людей.

Отмечается, что Накануне в ходе шествия неповиновения "Движения по спасению Родины" представитель Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян призвал граждан собраться сегодня в 11:30 у третьего здания правительства.