В Ереване произошел взрыв в ТЦ, есть пострадавшие

В столице Армении Ереване произошел взрыв в торговом центре "Сурмалу". В результате происшествия есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Армении".
Предположительно, горит склад фейерверков и салютов.
На место выехали шесть боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов, оперативники Национального центра управления кризисными ситуациями и дежурный психолог.
Количество пострадавших не уточняется.
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