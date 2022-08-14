RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Єревані стався вибух у ТЦ, є постраждалі

Ілюстративне фото: в Єревані стався вибух в ТЦ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У столиці Вірменії Єревані стався вибух у торговому центрі "Сурмалу". В результаті події є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Вірменії".

Імовірно, горить склад феєрверків і салютів.

На місце виїхали шість бойових розрахунків пожежно-рятувальних загонів, оперативники Національного центру управління кризовими ситуаціями та черговий психолог.

Кількість постраждалих не уточнюється.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АрменияЕреванВибух