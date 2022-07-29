UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Ереване оппозиция требует отставки премьер-министра Армении

Фото: Никол Пашинян, премьер-министр Армении (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

В центре Еревана проходит протест за отставку премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом сообщает РБК-Украина с о ссылкой на News.am.

Колонна демонстрантов движется по проспекту Баграмяна, где находятся здания парламента и резиденции президента. Оппозиционеры скандируют антиправительственные лозунги.

Акция проходит мирно, протестующие в конфликт с полицией не вступают.

Напомним, прошло уже больше месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану во время демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены прекратить его планы.

Ранее Армения и Азербайджан согласовали подготовку к мирным переговорам по урегулированию напряженности вокруг нагорно-карабахского региона, на которых будут обсуждать границу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ереван