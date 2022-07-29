У Єревані опозиція вимагає відставки прем'єр-міністра Вірменії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнм на News.am .

Нагадаємо, пройшло вже більше місяця від початку масових протестів у Вірменії з вимогою відставки Пашиняна. Його противники вважають, що він намагається піти на нові поступки Азербайджану під час демаркації вірмено-азербайджанського кордону, і заявляють, що мають намір припинити його плани.

Нагадаємо, раніше Вірменія та Азербайджан погодили підготовку до мирних переговорів щодо врегулювання напруженості навколо нагірно-карабаського регіону, на яких обговорюватимуть кордон.