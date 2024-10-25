UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Ердогану привиділося "прагнення" Путіна до припинення вогню в Україні

Фото: Реджеп Тайїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Туреччина бачить, що російський диктатор Володимир Путін "прагне постійного припинення вогню". Зокрема нібито існують очікування щодо обміну ув'язненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана під час розмови з журналістами, якого цитує місцеве видання Haber 7.

За словами Ердогана, як й під час його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленський, турецька сторона побачила, що диктатор Путін також прагне "постійного припинення вогню". У тому ж числі це підтвердив голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі з турецьким колегою Хаканом Фіданом в Стамбулі. 

"На додаток до відродження Чорноморського зернового коридору та розмінування, під час нашої зустрічі з паном Путіним та його делегацією вчора (24 жовтня, - ред,) ввечері ми також побачили, що існують очікування щодо обміну ув'язненими", - додав президент Туреччини. 

Ердоган відзначив, що наразі Туреччина уважно стежить за кроками в напрямку обміну полоненими й робитиме все можливо, щоб вирішити "проблеми" дипломатичним шляхом. 

"Наше бажання - якнайшвидше розпочати мирні переговори між двома країнами і відкрити шлях до сприятливого результату. Ми будемо продовжувати невтомно працювати для досягнення цієї мети. Ми продовжуємо наголошувати, що у війні немає переможців, а в мирі немає переможених. Ця війна обов'язково закінчиться, і наше завдання - завершити її без крові та сліз", - пояснив він. 

Заяви Путіна під час саміту БРІКС 

Варто додати, що лише вчора, під час саміту БРІКС Путін продовжував публічно марити щодо "просування" російських терористів "на всіх ділянках лінії зіткнення в спецоперації", а також нібито "оточення" та "втрати" українських воїнів у Курській області. 

Зокрема диктатор звинувачував Україну в небажанні вести діалог з Росією й стверджував про "м'яч на боці Києва". 

Окремо він жалівся на розширення НАТО й утримання градуса конфронтації між Альянсом та країною-терористом Росією.  

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяТуреччинаВійна в Україні