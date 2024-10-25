Ердогану привиділося "прагнення" Путіна до припинення вогню в Україні

За словами Ердогана, як й під час його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленський, турецька сторона побачила, що диктатор Путін також прагне "постійного припинення вогню". У тому ж числі це підтвердив голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі з турецьким колегою Хаканом Фіданом в Стамбулі.

"На додаток до відродження Чорноморського зернового коридору та розмінування, під час нашої зустрічі з паном Путіним та його делегацією вчора (24 жовтня, - ред,) ввечері ми також побачили, що існують очікування щодо обміну ув'язненими", - додав президент Туреччини.

Ердоган відзначив, що наразі Туреччина уважно стежить за кроками в напрямку обміну полоненими й робитиме все можливо, щоб вирішити "проблеми" дипломатичним шляхом.

"Наше бажання - якнайшвидше розпочати мирні переговори між двома країнами і відкрити шлях до сприятливого результату. Ми будемо продовжувати невтомно працювати для досягнення цієї мети. Ми продовжуємо наголошувати, що у війні немає переможців, а в мирі немає переможених. Ця війна обов'язково закінчиться, і наше завдання - завершити її без крові та сліз", - пояснив він.

Заяви Путіна під час саміту БРІКС

Варто додати, що лише вчора, під час саміту БРІКС Путін продовжував публічно марити щодо "просування" російських терористів "на всіх ділянках лінії зіткнення в спецоперації", а також нібито "оточення" та "втрати" українських воїнів у Курській області.

Зокрема диктатор звинувачував Україну в небажанні вести діалог з Росією й стверджував про "м'яч на боці Києва".

Окремо він жалівся на розширення НАТО й утримання градуса конфронтації між Альянсом та країною-терористом Росією.