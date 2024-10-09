У Ердогана заявили, що відстоюють повернення територій Україні, включаючи Крим

Туреччина підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. Також Анкара підтримує повернення окупованих територій, включаючи Крим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного радника президента Туреччини Ялчина Топчу, якого цитує "Укрінформ".
Відповідну заяву радник Реджепа Таїпа Ердогана зробив на зустрічі з заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріманом Джелялом.
"Туреччина, яка підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, також на всіх платформах відстоює, що повернення окупованих територій, включаючи Крим, є вимогою міжнародного права", - сказав він.
Топчу також зазначив, що Туреччина прагне, щоб триваюча окупація та війна в Україні, Газі та Лівані закінчилися.
Джелял під час візиту до Туреччини розповів про ситуацію в окупованому Росією Криму, утиски кримських татар та злочини російських окупантів. Це перша поїздка Джеляла в Туреччину після звільнення з російського полону.
На зустрічі представники також висловили сподівання, що Туреччини, зокрема в особі Ердогана, посприяє звільненню з російського полону кримських татар та інших українців.
Туреччина неодноразово заявляла, що підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Проте Анкара під час війни в Україні не припинила економічну співпрацю з Росією.
Туреччина також заявляла про своє бажання виступити посередником та сприяти обмінам полоненими. Влада Туреччини закликає Україну та Росію до переговорів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.