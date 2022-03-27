UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Эрдогана призвали Запад не "сжигать мосты" с Россией

Фото: Ибрагим Калын (gettyimages.com)
Автор: RBC.UA

Пресс-секретарь президента Турции, Ибрагим Калын, заявил, что Запад не должен "сжигать мосты" с Москвой. Он отметил, у Турции сохраняются хорошие отношения с Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В интерью для Reuters Ибрагим Калын призвал западные страны продолжать диалог с Москвой, чтобы прекратить войну в Украине.

"Если все будут сжигать мосты с Россией, то кто будет с ними разговаривать в конце концов", - сказал пресс-секретарь Эрдогана.

Калын добавил, что Киев нуждается в большей поддержке, чтобы защитить себя.

"Украинцев нужно поддерживать всеми возможными средствами, чтобы они могли защитить себя... но дело России должно быть услышано, так или иначе, чтобы ее претензии были понятны", - добавил он.

Напомним, что Эрдоган высказался по поводу передаче Украине комплексов С-400.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВторжение России в Украину