У Ердогана закликали Захід не "спалювати мости" з Росією

В інтерв'ю для Reuters Ібрагім Калин закликав західні країни продовжувати діалог з Москвою, щоб припинити війну в Україні.

"Якщо всі будуть спалювати мости з Росією, то хто буде з ними розмовляти врешті - решт", - сказав прес-секретар Ердогана.

Калин додав, що Київ потребує більшої підтримки, щоб захистити себе.

"Українців потрібно підтримувати всіма можливими засобами, щоб вони могли захистити себе... але справа Росії має бути почута, так чи інакше, щоб її претензії були зрозумілі", - додав він.