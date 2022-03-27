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У Ердогана закликали Захід не "спалювати мости" з Росією

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Доха, Неділя 27 березня 2022 16:44
У Ердогана закликали Захід не "спалювати мости" з Росією Фото: Ібрагім Калин (gettyimages.com)
Автор: RBC.UA

Прес-секретар президента Туреччини, Ібрагім Калин, заявив, що захід не повинен "спалювати мости" з Москвою. Він зазначив, у Туреччині зберігаються хороші відносини з Україною і Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В інтерв'ю для Reuters Ібрагім Калин закликав західні країни продовжувати діалог з Москвою, щоб припинити війну в Україні.

"Якщо всі будуть спалювати мости з Росією, то хто буде з ними розмовляти врешті - решт", - сказав прес-секретар Ердогана.

Калин додав, що Київ потребує більшої підтримки, щоб захистити себе.

"Українців потрібно підтримувати всіма можливими засобами, щоб вони могли захистити себе... але справа Росії має бути почута, так чи інакше, щоб її претензії були зрозумілі", - додав він.

Нагадаємо, що Ердоган висловився з приводу передачі Україні комплексів С-400.

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