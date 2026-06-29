Ердоган звернувся до союзників по НАТО із закликом щодо війни в Україні

За словами Ердогана, врегулювання війни має відбуватися шляхом діалогу.

"Я хочу особливо підкреслити, що найближчим часом нам необхідно досягти результатів у питанні врегулювання російсько-української війни шляхом діалогу", - підкреслив він.

Президент Туреччини наголосив, що Анкара й надалі готова сприяти мирним зусиллям.

"Як союзник, який може вести переговори з обома сторонами, започатковує процеси, що приносять результати, та завдяки своїй справедливій позиції завоював довіру обох сторін, ми й надалі активно сприятимемо зусиллям з досягнення миру", - заявив Ердоган.

Він додав, що євроатлантична безпека переживає історичний перелом. На його переконання, війни, тероризм, кризи та нелегальна міграція змушують союзників переглядати підходи до безпеки.

"Ми перебуваємо в центрі періоду невизначеності, коли напруженість замінює стабільність, а передбачуваність дедалі зменшується… У нинішніх умовах ще важливіше зберегти стримувальний потенціал НАТО та зміцнити солідарність між союзниками", - додав турецький лідер.