RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Эрдоган обратился к союзникам по НАТО с призывом по войне в Украине

20:11 29.06.2026 Пн
2 мин
Почему турецкий лидер считает, что действовать нужно уже в ближайшее время?
aimg Мария Науменко
Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)

На Парламентском саммите НАТО снова подняли тему завершения войны в Украине. Турция призвала к более активным мирным усилиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает CNN Türk .

По словам Эрдогана, урегулирование войны должно происходить путем диалога.

"Я хочу особо подчеркнуть, что в ближайшее время нам необходимо добиться результатов в вопросе урегулирования российско-украинской войны путем диалога", - подчеркнул он.

Президент Турции подчеркнул, что Анкара и дальше готова способствовать мирным усилиям.

"Как союзник, который может вести переговоры с обеими сторонами, начинает процессы, приносящие результаты, и благодаря своей справедливой позиции завоевал доверие обеих сторон, мы и дальше будем активно содействовать усилиям по достижению мира", - заявил Эрдоган.

Он добавил, что евроатлантическая безопасность испытывает исторический перелом. По его мнению, войны, терроризм, кризисы и нелегальная миграция заставляют союзников пересматривать подходы к безопасности.

"Мы находимся в центре периода неопределенности, когда напряженность заменяет стабильность, а предсказуемость все меньше и меньше. В нынешних условиях еще важнее сохранить сдерживающий потенциал НАТО и укрепить солидарность между союзниками", - добавил турецкий лидер.

Напомним, недавно глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова снова стать площадкой для переговоров между Украиной и Россией .

По его словам, дипломатический процесс зашел в тупик, поэтому Турция призывает стороны вернуться к диалогу и подтверждает готовность принять их делегации.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТОРоссийская ФедерацияУкраинаТурцияМирные переговорыРеджеп Тайип Эрдоган