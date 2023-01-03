Ердоган знову проведе окремі переговори з Путіним та Зеленським: названо дату

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує цього тижня провести окремі переговори з українським колегою Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet, про це заявив речник турецького президента Ібрагім Калин.

За його словами, переговори Ердогана із Зеленським та Путіним пройдуть завтра, 4 січня. Більш детальних подробиць про те, що саме планується обговорити під час перемовин, Калин не розкрив. При цьому розмову Путіна з Ердоганом 4 січня підтвердив і речник президента РФ Дмитро Пєсков.