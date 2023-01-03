Эрдоган снова проведет отдельные переговоры с Путиным и Зеленским: названа дата

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует на этой неделе провести отдельные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet, об этом заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

По его словам, переговоры Эрдогана с Зеленским и Путиным пройдут завтра, 4 января. Более детальных подробностей о том, что именно планируется обсудить во время переговоров Калын не раскрыл. При этом разговор Путина с Эрдоганом 4 января подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.