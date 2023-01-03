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Эрдоган снова проведет отдельные переговоры с Путиным и Зеленским: названа дата

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует на этой неделе провести отдельные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet, об этом заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

По его словам, переговоры Эрдогана с Зеленским и Путиным пройдут завтра, 4 января.

Более детальных подробностей о том, что именно планируется обсудить во время переговоров Калын не раскрыл.

При этом разговор Путина с Эрдоганом 4 января подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, 11 декабря Эрдоган тоже пообщался с Путиным и Зеленским. В ходе разговора с главой украинского государства они обсудили инициативу Grain from Ukraine.

Также мы писали, что, по словам Эрдогана, Запад в вопросе урегулирования войны России против Украины якобы занимался "лишь провокациями".

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияТурцияРеджеп Тайип Эрдоган