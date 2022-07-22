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Эрдоган о "зерновом коридоре": мы сообщим миру хорошие новости

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что сегодняшние переговоры в Стамбуле по "зерновому коридору" будут успешными, а стороны подпишут соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haber Turk.

Глава Турции заявил, что война в Украине привела к мировым колебаниям, но позиции Анкары и ее экономическая стратегия укрепились.

"В то время как украинско-российская война вызвала колебания инфляции из-за роста мировых цен на сырье, наша стратегическая позиция укрепилась. Проблемы в мировой системе производства и снабжения подтвердили правильность экономической программы", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что переговоры в Стамбуле будут иметь позитивные результаты, а "зерновой коридор" в Черном море заработает.

"Чуть позже в Долмабахче (дворец в Стамбуле, - ред.) будут подписаны договоры с участием генерального секретаря ООН, с участием представителей Россия-Украина, о преодолении проблем, связанных с аграрным коридором. С этими подписями мы сообщим миру хорошие новости", - заявил турецкий лидер.

Напомним, что сегодня в Стамбуле Украина, Россия, Турция и ООН должны подписать соглашения по экспорту украинского зерна.

Ранее в Офисе президента раскрыли детали будущего договора.

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Российская ФедерацияУкраинаТурцияРеджеп Тайип Эрдоган