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Ердоган заявив, що турецька розвідка ліквідувала в Сирії лідера "ІДІЛ"

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Національна розвідка Туреччини в ході спеціальної операції вбила лідера Ісламської держави ("ІДІЛ") Абу Хусейна Аль-Курейші.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Президент Туреччини оголосив про ліквідацію лідера терористичного угрупування "Ісламська держава" Абу аль-Кураші у Сирії.

"Національна розвідка Туреччини тривалий час стежила за лідером "ІДІЛ" Абу Хусейном Аль-Курейші. Ця людина була вбита вчора в Сирії в ході операції, яку провела турецька розвідка", - зазначив Ердоган.

Раніше ми писали, президент Туреччини у суботу, 29 квітня, вперше з’явився на публічному заході після чуток про інфаркт.

Нагадаємо, Україна та турецька компанія Baykar підписали нові угоди.

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ІДІЛВійна в СиріїТурцияРеджеп Тайіп Ердоган