Ердоган заявив, що не погодить заяву Швеції до НАТО: не слід марнувати час

Ердоган, виступаючи на з'їзді своєї партії, різко прокоментував недавні протести у Стокгольмі, де спалили Коран. Він заявив, що Швеція старається марно, оскільки після цього Туреччина не погодить її заявку на членство в НАТО.

"Швеції не слід марнувати час. Доки ти дозволятимеш спалювати наше священне писання - Коран, рвати його, а на цьому фоні не діятимуть твої правоохоронці, ми не скажемо "так" твоєму вступу до НАТО", - сказав президент.

Водночас Ердоган наголосив, що Туреччина позитивно ставиться до наміру Фінляндії приєднатися до альянсу.

Нагадаємо, у Стокгольмі наприкінці січня відбулися протести проти вступу Швеції до НАТО. Данський ультраправий політик Расмус Палудан, який очолює антиісламську партію Stram Kurs, спалив Коран перед будівлею посольства Туреччини.

Влада Туреччини розкритикувала Швецію та заявила про порушення зобов'язань щодо НАТО. В МЗС вже заявили, що готові розглядати заявки Фінляндії щодо вступу до альянсу окремо від Швеції.

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