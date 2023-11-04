Ердоган заявив, що намагатиметься сприяти ратифікації заявки Швеції до НАТО

За його словами, Стокгольм зробив деякі кроки щодо протестів, організованих забороненою Робітничою партією Курдистану (РПК), а також щодо ембарго на постачання зброї до Туреччини, але не щодо діяльності РПК у Швеції.

"Наш обов'язок полягав у тому, щоб на першому етапі представити це парламенту, і ми це зробили", - заявив Ердоган.

Він також заявив, що заплановані переговори в парламенті про державний бюджет Туреччини на 2024 рік тепер будуть пріоритетними, що свідчить про те, що схвалення членства Швеції в НАТО може бути не швидким.

"Але ми постараємося максимально полегшити роботу (щодо ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО, - ред.). Ми будемо намагатися проявляти позитивні зусилля, наскільки це можливо на цьому етапі, якщо наші колеги ставитимуться до нас позитивно", - додав Ердоган.

Перед голосуванням законопроєкт має бути схвалений комітетом у закордонних справах парламенту.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу ще минулого року. З того часу її ратифікували всі країни НАТО, крім Туреччини та Угорщини.

Нещодавно президент Реджеп Тайіп Ердоган вніс заявку на розгляд до парламенту країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.