Ердоган заявив про готовність прийняти Зеленського і Путіна для переговорів

Туреччина готова прийняти президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна, якщо вони будуть готові до прямих переговорів.

Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив на переговорах із Зеленським, повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію турецького лідера в соцмережі X .

Як зазначили в канцелярії Ердогана, він обговорив із Зеленським двосторонні та регіональні питання, зокрема припинення війни між Україною і Росією.

Президент Туреччини під час зустрічі наголосив, що на нинішньому етапі перебіг російсько-української війни потребує вирішення шляхом прямих переговорів. При цьому досягнення згоди по мінімальних спільних позиціях має критично важливе значення.

Ердоган звернув увагу, що наразі досягнуто історичної можливості для початку переговорів, і наголосив, що він рішуче підтримує переговори як на технічному рівні, так і на рівні лідерів.

"Глава держави наголосив на важливості збереження каналів діалогу між Україною та Росією задля якнайшвидшого встановлення миру та висловив готовність прийняти у себе лідерів обох країн, коли вони будуть до цього готові", - уточнили в канцелярії.