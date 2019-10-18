Эрдоган заявил, что Турция не забудет письмо Трампа

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна "не может забыть" резкое письмо президента США Дональда Трампа о военном наступлении Турции на Сирию. Об этом он сообщил, выступая перед иностранными журналистами в Стамбуле, передает АР news.

Сообщается, что это первые комментарии Эрдогана относительно письма Трампа от 9 октября, в котором, среди прочего, он предупредил президента Турции не быть "крутым парнем".

Эрдоган сказал, что Турция "сделает то, что необходимо" в отношении письма "когда придет время". Однако подробностей не уточнил.

"Письмо президента Трампа, которое не шло рука об руку с политической и дипломатической вежливостью, появилось в СМИ. Конечно, мы не забыли это. Нам было бы неправильно забывать об этом", - сказал Эрдоган.

Напомним, Трамп написал письмо Эрдогану, в котором призывает остановить вторжение Турции в Сирию.

"Давайте разработаем хорошую сделку! Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики - а я сделаю это... Не будь крутым парнем. Не будь дураком! Я позвоню тебе позже", - пишет американский президент.

Также РБК-Украина сообщало, что Эрдоган выбросил в мусор письмо Трампа. В дипломатических кругах также отметили, что письмо Трампа разозлило Эрдогана.