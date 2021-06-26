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Эрдоган заявил о строительстве дублирующего Босфор канала. Он соединит два моря

Автор: Юлия Струк

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о старте строительства канала "Стамбул". Он соединит Мраморное и Черное моря и станет дублером пролива Босфор.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Строительство канала "Стамбул" планируется завершить через шесть лет. Стоимость проекта оценивается приблизительно в 15 млрд долларов", - отметил турецкий лидер.

Указано, что длина канала составит 45 км, минимальная ширина - 245 м, глубина - около 21 м.

По словам главы Турции, новый канал позволит обеспечить большую безопасность Стамбулу, так как через естественную водную артерию между морями - пролив Босфор - каждый год проходит все больше судов, которые "несут потенциальный риск".

"В случае, если какое-либо судно с грузом, в том числе нефти, потерпит бедствие на Босфоре, экологии Турции будет нанесен мощный удар", - подчеркнул Эрдоган.

Он добавил, что канал "Стамбул" - наиболее оптимальная из всех альтернатив, которые стояли перед турецкими властями.

Напомним, впервые идею создания такого канала глава Турции озвучил в 2011 году, когда он возглавлял правительство страны. Этот проект в случае реализации позволит значительно снизить нагрузку на пролив Босфор.

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ТурцияРеджеп Тайип Эрдоган