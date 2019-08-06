Эрдоган анонсировал новую операцию Турции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новую операцию по обеспечению безопасности границ страны на севере Сирии. Об этом он заявил в ходе 11-й конференции послов Турции в Анкаре, сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, борьба с терроризмом в Сирии, начавшаяся в рамках операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", скоро перейдет в новую стадию.

"Турция не будет чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока у ее южных границ находится созданное террористами "образование". Эта зона разрастается, словно раковая опухоль, и усиливается благодаря поставкам оружия союзниками Анкары", - говорится в сообщении.

По словам турецкого лидера, Анкара ожидает от США шагов, соответствующих стратегическому партнерству и союзничеству в рамках НАТО.

"Турция ожидает от США четких шагов в вопросе экстрадиции главарей террористической организации "Параллельное государство" (FETO) и отказа от поставок оружия террористам в Сирии", - пояснил президент Турции.

Напомним, Турция собирается провести третье наступление на курдов в Сирии. Новая военная операция на севере Сирии пройдет в районе, контролируемом курдами к востоку от Евфрата. Как уточнил Эрдоган, Россия и США, чьи военные также присутствуют в Сирии, уже уведомлены о запланированной операции.

Напомним, недавно постоянный сирийский представитель при ООН Башар Джаафари заявил, что перемирие в провинции Идлиб на северо-западе Сирии удастся сохранить только при условии, что Турция будет соблюдать взятые на себя обязательства.